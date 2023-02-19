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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 14:30

В Мурманске состоялась учредительная конференция регионального отделения общественного движения «Культурный фронт России»

Участниками мероприятия стали известные деятели культуры, эксперты музейной сферы из городов области и представители власти. Они единогласно проголосовали за создание отделения и выбрали его руководителей.

Общественное движение «Культурный фронт России» было создано в 2022 году на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Среди учредителей: Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и другие известные отечественные деятели культуры и искусства.

Движение создано для организации взаимодействия и сотрудничества организаций культуры, образования, просвещения, патриотических объединений в деятельности по сохранению целостности России и её развития на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма, а также для её защиты от внешних и внутренних деструктивных воздействий, продвижение в мире понимания цивилизационной ценности России для всего мира.

В Мурманской области инициативу Мурманского отделения Союза писателей России о создании региональной ячейки Культурного фронта поддержали Мурманская областная Дума, Министерство культуры и многие деятели культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в штаб регионального отделения вошли руководители ведущих учреждений культуры, артисты, музыканты, историки. В качестве кандидата на должность председателя была избрана член правления Мурманского отделения Союза писателей России, член Общественной палаты Мурманской области поэт Марина Чистоногова, сопредседателями стали депутат облдумы Михаил Белошеев, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов и член Союза писателей России Елена Деревякина.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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