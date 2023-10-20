В Мурманске состоялась Всероссийская акция «Лучи Победы»

Свет от прожекторов озарил памятник «Алёше». Это традиционная для городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести патриотическая акция. В Мурманской области она приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Вечером на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» собрались десятки мурманчан - представители общественных и молодёжных организаций, учащиеся мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, юнармейцы.

Акция появилась в память о том, как в годы Великой Отечественной войны лучи прожекторов предупреждали жителей городов о приближающемся налёте вражеской авиации. После Парада Победы 1945 года в Москве, свет, устремленный в небо, стал символом мира и свободы от фашизма. Впервые в России акция была реализована в год 75-летия Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25959&page=1