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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 16:00

В Мурманске состоялась встреча с делегацией из Норильска

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл встречу с представителями некоммерческой организации «Агентство развития Норильска». Делегация выразила заинтересованность в изучении успешного опыта развития Мурманска как города, находящегося в Арктической зоне Российской Федерации, что и послужило целью встречи.

— Я с предвкушением ждал этого мероприятия, потому что нам есть, о чём рассказать, и одновременно есть, чему поучиться. Очень интересна работа подобных институтов развития, которые действуют на различных уровнях, — отметил Евгений Никора. — Так, администрация города активно сотрудничает с Корпорацией развития Мурманской области, и одна из главных общих задач — привлечение новых резидентов ТОР «Столица Арктики» и, как следствие, создание новых рабочих мест. Обмен опытом с коллегами из других северных городов здесь очень важен. Не сомневаюсь, что это создаст новый импульс для развития экономики всего Арктического региона.

На встрече были затронуты актуальные вопросы, связанные с социокультурными и образовательными проектами, а также развитием направлений «Городская среда», «Бизнес и инвестиции», «Развитие туризма». Так, произошёл обмен мнениями об организации открытых городских пространств и иллюминации, участники встречи обсудили опыт реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства и государственно-частного партнерства.

 

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