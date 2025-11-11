В Мурманске состоялась встреча с известным российским режиссёром Николаем Хомерики

В Мурманске в рамках проекта «Арктический диалог» прошла встреча с председателем жюри XVII Международного кинофестиваля «Северный характер», известным российским режиссёром Николаем Хомерики. Мероприятие было организовано совместно с продюсерским центром «Северный характер».

Главной частью встречи стал показ художественного фильма Николая Хомерики «Белый снег» (6+), посвящённого выдающейся российской лыжнице Елене Вяльбе. Работа над картиной заняла более трёх месяцев, а съёмки проходили в разных уголках страны — от Магадана до Кировска Мурманской области.

После показа режиссёр пообщался с участниками и гостями фестиваля, поделился историями создания фильма, рассказал о своём творческом пути и поиске режиссёрского языка.

В ходе беседы Николай Хомерики подчеркнул, что важнейшей задачей современного кинематографа остаётся стремление говорить с человеком на языке чувств и смыслов, помогая зрителю лучше понять себя и окружающий мир: «Для меня кино — это способ разговора с человеком. В нём есть и исследование жизни, и поиск смысла, и попытка заглянуть внутрь себя. Когда зритель находит в фильме что-то личное, значит, этот диалог состоялся».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, Николай Хомерики — один из самых самобытных российских режиссёров современности. Его фильмы «977» и «Сказка про темноту» были представлены в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а лента «Море волнуется раз» получила главный приз фестиваля «Кинотавр». Режиссёр — выпускник французской киношколы «La Fémis», ученик Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко, лауреат многочисленных национальных и международных кинопремий.

В завершение встречи участники поблагодарили режиссёра за открытость и возможность узнать больше о профессии, киноязыке и о том, как искусство помогает человеку находить себя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556758/#&gid=1&pid=2