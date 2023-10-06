В Мурманске состоялась встреча с почётными гражданами города-героя

Торжественный приём почётных граждан города-героя Мурманска традиционно проходит в начале октября и приурочен к годовщине основания заполярной столицы.

Встреча состоялась в ГДЦ «Меридиан». В неформальной обстановке собравшиеся обсудили насущные вопросы, обменялись мнениями и поздравили друг друга с Днём города.

Как сообщает администрация города Мурманска, звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внёс большой вклад в развитие города, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание мурманчан. Это самый высокий знак признания заслуг перед столицей Заполярья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25833&page=1