В Мурманске состоялась встреча с руководителями предприятий лёгкой промышленности Республики Беларусь

Сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» прошла рабочая встреча с руководителями предприятий легкой промышленности Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие представители администрации города Мурманска, а также руководители крупных торговых объектов областного центра.

Участники встречи обсудили возможности установления деловых и экономических связей между предприятиями лёгкой промышленности Республики Беларусь и организациями торговли города Мурманска. Такое сотрудничество будет способствовать насыщению потребительского рынка города качественной продукцией по доступным ценам.

Как сообщает администрация города Мурманска, представители белорусского предприятия «Витебские ковры» рассказали о преимуществах их продукции в сравнении с другими производителями, ОАО «Бобруйсктрикотаж» и ОАО «8 Марта» представили ассортимент выпускаемой одежды.

Напомним, история тесного взаимодействия Мурманска и Минска началась 21 августа 2014 года, когда было подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами-героями. За эти годы основными направлениями сотрудничества стали сферы транспорта, образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24337&page=1