В Мурманске состоялась вторая встреча Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес»
На прошлой неделе Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» на базе государственной областной универсальной научной библиотеки провёл очередную встречу, где эксперты из действующего бизнеса разобрали проекты молодых предпринимателей и дали советы по развитию своего дела.
Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» объединяет молодых предпринимателей, который находятся в начале профессионального пути и не хотят останавливаться на достигнутом.
На базе клуба при поддержке органов власти и бизнес-экспертов проводятся мастер-классы, разрабатываются стратегии продвижения.
В минувшей встрече также приняли участие представители регионального центра «Мой Бизнес».
«В регионе действуют различные меры поддержки для «самозанятых» граждан, предоставляемые Центром поддержки предпринимательства с целью продвижения своего бизнеса, которыми могут воспользоваться также молодые предприниматели, сократив при этом свою финансовую нагрузку до 90%», – отметил специалист Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктор Иваницкий.
Кроме того, представители Центра «Мой бизнес» рассказали о мерах поддержки, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» граждан.
Мероприятия проводятся в разных форматах, актуальные новости клуба можно найти в официальной группе в «ВК», сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru