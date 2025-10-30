В Мурманске состоялась выездная экспертная сессия Секции арктических музеев и Ассоциации этнографических музеев России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялась выездная экспертная сессия Секции арктических музеев Союза музеев России и Ассоциации этнографических музеев России. Мероприятие в таком объединенном формате проводится впервые. Торжественное открытие сессии прошло 27 октября на площадке обновленного краеведческого музея.

«Для нас было чрезвычайно важно встретиться не в онлайн-формате, а очно, чтобы обсудить насущные вопросы и перенять лучший опыт друг у друга. Мы готовы получить ценные отзывы ведущих экспертов страны о новом пространстве областного краеведческого музея, которые помогут нам в дальнейшем развитии», — подчеркнула в приветственном слове заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

Так, в рамках трехдневной программы ведущие специалисты музеев из разных регионов России делились опытом и обсуждали вопросы, важные для работы учреждений культуры. Основные темы — это реконструкция музейных зданий, создание современных экспозиций, использование мультимедийных технологий и организация работы с посетителями. Особое внимание уделили недавней реконструкции Мурманского областного краеведческого музея.

«Впервые мы проводим совместную сессию двух профессиональных сообществ. Крайне важно обсуждать актуальные кейсы на примерах конкретных музеев, потому что вопросы реконструкции и реэкспозиции стоят сегодня перед многими учреждениями культуры. Мурманский музей стал прекрасной площадкой для такого диалога», — отметила координатор секции Арктических музеев и Ассоциации этнографических музеев, директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Особым событием сессии стало подписание соглашения о партнерстве между Мурманским областным краеведческим музеем и Таймырским краеведческим музеем. Директора учреждений Елена Химчук и Эмилия Стамбровская официально закрепили многолетнее успешное сотрудничество между музеями.

«Для нас большая честь принимать у себя таких выдающихся специалистов музейного дела. Мы рады поделиться нашим опытом масштабного преобразования, и я уверена, что обновленные стены старейшего музея Кольского Заполярья станут плодотворной площадкой для профессионального диалога и рождения новых совместных проектов», — сказала директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Участники сессии ознакомились с новой экспозицией музея, обменялись лучшими практиками и наметили планы для дальнейшего сотрудничества в развитии музейного дела в арктических регионах России.

