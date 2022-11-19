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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 11:00

В Мурманске состоялась XII Международная конференция «Логистика в Арктике»

Она была организована Ассоциацией подрядчиков «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств. Ключевые темы конференции – морская логистика в современных реалиях, потенциал роста грузопотока на трассах северного морского пути; развитие береговой инфраструктуры в Арктике; сервисы для морской логистики; маршрутизация в условиях новой нормальности, меры поддержки предприятий в АЗРФ.

Традиционно в конференции приняли участие компании нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добычи и переработке углеводородного сырья, компании – поставщики нефтегазовой промышленности, научно–исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные органы и исполнительные органы власти, среди которых ООО «Газпром флот», ПАО «Газпром нефть снабжение», ПАО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Газпром Недра», АО «Севморнефтегеофизика», АО «Росгеология», ФГУП «Атомфлот», ПАО «Газпром нефть», ОАО РЖД (Октябрьское отделение), Корпорация развития Мурманской области, УК «ТОР «Столица Арктики», Институт нефтегазовых технологических инициатив. С приветственным словом к участникам выступила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«Уже сегодня стратегически верно развивать Северный морской путь не только исключительно в интересах вывоза природных ресурсов, добываемых в Арктической зоне России, но также для осуществления международных транзитных морских перевозок, в том числе контейнерных», – отметила Татьяна Русскова.

Особое внимание участники конференции уделили вопросам развития инвестиционных проектов береговой инфраструктуры в Арктике в условиях санкционного давления. Уже сегодня объём инвестиций логистических и транспортных проектов Мурманской области, направленных на развитие Севморпути, составляет порядка 170 млрд рублей. И решение российских компаний перестраивать логистику в пользу северного транспортного коридора не оставляет сомнений в необходимости наращивать качественную прибрежную инфраструктуру, считают в правительстве Мурманской области.

«Необходимо отметить, что в новых реалиях компании эффективно выстраивают новую логистику. Например, компания «Антей» летом отправила замороженного краба на Дальний Восток в связи с запуском субсидируемых каботажных перевозок по Севморпути. А сейчас семь судов по СМП завершают доставку живого краба в страны Азии. Коллеги получают уникальный опыт, который будет ценен в дальнейшем для всех участников отрасли», – рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, впервые в рамках конференции при поддержке ПАО «Газпром нефть» и Института нефтегазовых технологических инициатив состоялся День поставщика. Также в конференции приняла участие делегация промышленных предприятий Челябинской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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