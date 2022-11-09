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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 15:30

В Мурманске состоялась «Ярмарка самозанятых»

5 ноября в ТРЦ «Форум» состоялась Конференция «Ярмарка самозанятых», организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

Участниками стали 27 человек со всей области – из Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Североморска, Снежногорска, Полярных Зорь и других городов региона.

На торжественном открытии с приветственным словом выступила заместитель начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Виктория Свитина: «В нашем регионе продолжает активно расти число самозанятых граждан. Это говорит о том, что северяне чаще пробуют себя в качестве самостоятельных производителей. Благодаря вашему труду пополняется ассортимент уникальных товаров и услуг широкого потребления, а также возрастает количество мероприятий для тех, кто выбрал такую форму деятельности».

Пользу мероприятия отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова: «Хочу поблагодарить всех, кто однажды решился на ответственный и, по-своему, отважный шаг – взять любимую деятельность исключительно под свой контроль и профессионально посвятить себя этому ремеслу. Благодаря таким смелым решениям в Мурманской области становится всё больше самозанятых граждан, которые обогащают местный рынок уникальными товарами, в том числе с северной айдентикой, прославляя наш край. Вкладывая в своё ремесло не только время, но и душу, вы получаете гораздо больше в эквиваленте радости ваших клиентов и покупателей. И чем больше мы будем проводить подобных мероприятий, тем больше людей узнают о вашей продукции».

В рамках мероприятия участники презентовали свои товары и услуги – плетёные изделия, одежду, различные сувениры с северной тематикой, подарки ручной работы, свечи, съедобные букеты, психологические игры и многое другое.

Также самозанятые получили уникальную возможность найти новых партнёров и приобрести интересные и полезные знакомства. Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы по эпоксидной смоле и мобильному фото для социальных сетей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конференция «Ярмарка самозанятых» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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