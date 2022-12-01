В Мурманске состоялись городские оборонно-спортивные соревнования юнармейских отрядов «Служить России»

Четырём командам из школ №№31 и 3, лицея №2 и Мурманского политехнического лицея были выданы маршрутные листы с указанием всех этапов соревнований.

Юнармейцы показали себя в строевой подготовке, оказании первой помощи, скорости сборки-разборки автомата и надевания противогаза, а также продемонстрировали свои знания международных сигналов SOS.

Две команды из школы №53 (ул. Папанина, 3), на базе которой проходили испытания, выступили в качестве наблюдателей. Ребята из 6-го кадетского класса МЧС России и 8-го класса перенимали опыт старших товарищей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23769&page=1