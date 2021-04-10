В Мурманске состоялись I Щеколдинские образовательные чтения

8 апреля в Мурманске на площадке Института развития образования впервые прошли Щеколдинские образовательные чтения «Духовное просвещение на Кольском Севере. История и современность», организованные министерством образования и науки Мурманской области совместно с Североморской епархией.

Обращаясь к участникам чтений, министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба отметила широкий спектр взаимодействия министерства образования и науки региона с Североморской и Умбской епархией.

«Современная школа находится в поисках единого, системного подхода в вопросах воспитания и очевидно, что она должна опираться на заложенное предками основание отечественной духовной культуры», – подчеркнула Ольга Дзюба.

«Связь с нашей историей, с нашими предками всегда должна оставаться живой. Люди, которые сегодня трудятся на ниве духовного образования, продолжают дело великих подвижников, заложивших основы духовного образования на Кольском Севере», – сказал в приветственном слове владыка Тарасий, отметив важность сохранения исторической памяти для потомков.

В работе чтений также приняли участие сотрудники Государственного архива Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, руководители образовательных организаций, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, методисты.

Выступая в рамках актуальной темы связи истории и современности в образовании и воспитании подрастающего поколения, докладчики рассказали о влиянии христианства на историческое и культурное становление Кольского Севера, отметили просветительскую деятельность Русской Православной Церкви, рассмотрели вопросы образования, поделились практикой патриотического и духовно-нравственного воспитания в регионе.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Щеколдин Константин Прокопьевич (1845-1916) - священнослужитель, просветитель саамов, организатор библиотеки и школы для лопарей. Обучал грамоте взрослых и детей. Автор лопарского словаря, азбуки для лопарей с рассказами воспитательного характера и заданиями по арифметике. Перевел на лопарский язык Евангелие от Матфея. В результате его деятельности грамотность среди взрослого населения достигла 30%.