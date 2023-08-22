В Мурманске состоялись матчи девятого тура чемпионата региона по футболу сезона 2023 года

На Центральном стадионе заполярной столицы встретились футбольные команды «Ариес» из Мурманска и «Олимп» из Оленегорска.

В спортивной школе «Олимп» Апатитов играли местная команда «Апатиты» и «Кандалакша» из одноименного города. На стадионе «Чайка» Ковдора состоялся матч между местной командой «Горняк» и «Электранс» из столицы Заполярья.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, матчи завершились следующими результатами: «Ариес» - «Олимп» - 1:5; «Апатиты» - «Кандалакша» - 2:3; «Горняк» - «Электранс» - 6:1.

Игры 10 тура состоятся 26 августа в Кандалакше, Апатитах и Оленегорске.

Фото: https://gov-murman.ru