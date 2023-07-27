В Мурманске состоялись митинг-акция «Мы помним о вас» и акция «Письмо детям Донбасса»

Сегодня во многих субъектах Российской Федерации проходят тематические акции, социальные, просветительские и информационные мероприятия, посвящённые Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.

В Мурманске в сквере на ул. Ленинградской состоялись митинг-акция «Мы помним о вас» и акция «Письмо детям Донбасса».

Символом акции стали белые шары, бумажные голуби, детские игрушки. Мурманчане зажгли свечи, почтив память ушедших ангелов Донбасса.

Как сообщает администрация города Мурманска городские оздоровительные лагеря также организовали памятные мероприятия. Школьникам рассказали о детях, погибших в Донецкой Народной Республике. В память о трагических событиях воспитанники лагеря на базе школы №20 (ул. Баумана, 20) изготовили на мастер-классах белых журавликов, символизирующих надежду на мир без войны, и разместили их на тематических стендах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25421&page=1