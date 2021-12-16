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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.21 17:30

В Мурманске состоялись первые официальные старты кубка Анны Богалий по биатлону

15 декабря в мурманской Долине Уюта стартовал первый этап сезона Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». На церемонии открытия присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта Анна Богалий.

«Кубок Анны Богалий – SKIMIR» – амбициозный и масштабный проект по организации соревнований Всероссийского и Международного уровня для детей и первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов, –  рассказала региональный министр спорта Светлана Наумова. – Это первые в России детские соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе и проведении гонок применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с Техническим делегатом международного союза биатлонистов (IBU)».

Кроме того, это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры.

С самого утра юные спортсмены вышли на трассу Долины Уюта, чтобы побороться за звание лучших в дисциплине спринт.

Среди юношей 2007-2008 года рождения на дистанции 4,5 км победу одержал Ярослав Кузнецов – Амурская область, 2 место у Ивана Ломовских из Ленинградской области, 3 место занял Иван Молдаванов из Саратовской области, 4 место у Сергея Охина из Ивановской области, 5 место у Егора Макаровского из Вологодской области, 6 место занял Роберт Ким из Сахалинской области.

Среди девушек 2007-2008 года рождения на дистанции 3,6 км сильнейшей оказалась Полина Колокольцева – Забайкальский край, на 2 месте Елизавета Дуганова из Ленинградской области, на 3 месте Полина Таралевич из Санкт-Петербурга, 4 место у Екатерины Лянгиной из Республики Карелии, 5 место у Дарья Заозёровой из Вологодской области, на 6 месте Мария Ягубцова из Санкт-Петербурга.

Среди девушек 2009-2010 года рождения на дистанции 3 км «золото» у Виктории Сахран – Московская область, «серебро» взяла Ксения Янополец из Республики Саха (Якутия), «бронза» у Валерии Цветковой из Санкт-Петербурга, на 4 месте оказалась Ксения Фомина из Санкт-Петербурга, на 5 месте Ева Исаева из Республики Карелия, 6 место у Екатерины Щербеневой из Новосибирской области.

Среди юношей 2009-2010 года рождения на дистанции 3,6 км лучшим оказался Глеб Макеев – Псковская область, на 2 месте Руслан Бураков из Вологодской области, на 3 месте Иван Охин из Ивановской области, 4 место у Алексея Кузнецова – Удмуртская Республика, 5 место у Ивана Крысь из Санкт-Петербурга, на 6 месте Муслим Умаров из Сахалинской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта, 17 декабря состоятся гонки в дисциплине масс-старт. В заключительный день соревнований 18 декабря биатлонисты сразятся в смешанных эстафетах, а также пройдет церемония награждения победителей и призёров.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431540/#&gid=1&pid=5

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