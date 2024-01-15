В Мурманске состоялись региональные соревнования по художественной гимнастике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Легкоатлетическом манеже Долины Уюта Мурманска состоялись чемпионат и первенство региона по художественной гимнастике. На протяжении трёх дней спортсменки демонстрировали своё умение работать с различными гимнастическими атрибутами, такими как скакалки, обручи, мячи, ленты и булавы. Состязались порядка 120 девушек в групповых и индивидуальных программах.

В чемпионате по программе «мастер спорта» победу одержала Кристина Махова. В призёрах Мария Воронович и Анастасия Савченко. В групповых упражнениях лучшими стали гимнастки мурманской спортивной школы №12 «Виктория». На втором месте «Грация» из мурманской спортивной школы №12 и мурманской областной спортивной школы. Третье место у команды «Лотос» из мурманской областной спортивной школы.

В первенстве по программе «кандидат в мастера спорта» на первом месте Стефания Фуга. В призёрах Алеся Астрамович и Таисия Шкулий. В групповых упражнениях победу одержала команда «Ника» сборная из мурманской спортивной школы №12 и мурманской областной спортивной школы. На втором месте также воспитанницы данных школ – команда «Надежда». Бронза у команды «Куклы» из мурманской спортивной школы №12.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди гимнасток 1-го разряда лучшей стала Елизавета Бутусова. Серебро у Софии Соломенниковой. Бронза – у Василисы Маркешиной. В групповых упражнениях лучшей стала команда «Галактика», состоящая из воспитанниц мурманской спортивной школы №12 и мурманской областной спортивной школы. В призёрах «Сияние» и «Юнис» из мурманской спортивной школы №12.

Среди спортсменок 2-го разряда на первом месте Мария Дьяченко, второй стала Аглая Заулочная.

Фото: https://gov-murman.ru