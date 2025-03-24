В Мурманске состоялись региональные соревнования по зимнему триатлону

В Долине Уюта прошли чемпионат и первенство Мурманской области по зимнему триатлону. Участникам предстояло соревноваться в трёх спортивных дисциплинах: беге по пересеченной местности, велогонке на горном велосипеде и лыжной гонке.

Лучших определяли среди мужчин и женщин 18 лет и старше, юниоров и юниорок в возрасте 16-19 лет, юношей и девушек 15-17 и 13-14 лет, мальчиков и девочек 11-12 лет. Испытать себя решили около 40 участников.

На протяжении всех соревнований спортсменов поддерживал трёхкратный чемпион мира по натурбану Иван Лазарев, комментируя происходящее.

По завершении состязаний победу в своих возрастных категориях одержали: Ольга Санникова, Анатолий Зубов, Полина Страмнова, Ангелина Пихович, Роман Чернов, Илья Бодухин, Диана Озерцова, Павел Зуйков.

Серебряные призёры: Марина Мельникова, Иван Калинин, Алина Федорова, Елизавета Шевелева, Дмитрий Закусов, Даниил Климов, Анастасия Миличенко, Роман Пахомов.

«Бронзу» завоевали: Виталий Тридцаков, Татьяна Иванова, Михаил Фатичев, Илья Маевский, Софья Веремчук, Вячеслав Толчев.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/