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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 13:00

В Мурманске состоялись съёмки документального фильма, приуроченного к 60-й годовщине визита Фиделя Кастро на Кольский полуостров

При поддержке правительства Мурманской области в заполярной столице состоялись съёмки документального фильма, посвященного визиту лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в Кольское Заполярье.

В апреле 1963 года в режиме строжайшей секретности самолёт ТУ-114 с кубинским лидером на борту приземлился на военном аэродроме под Оленегорском. Именно с Мурманской области началось знакомство Фиделя Кастро с СССР. На протяжении нескольких дней журналист, сценарист, ведущая и программный директор государственного телевидения Кубы Миленис Торрес Лабрада встречалась с очевидцами события и посещала места, в которых побывал легендарный революционер 60 лет назад.

Первой локацией для создания киноленты стал Государственный архив Мурманской области, в котором сейчас проходит фотовыставка «Куба рядом», рассказывающая о событиях апреля 1963 года. Экскурсию по ней провёл начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Дмитрий Ермолаев. Проникнуться атмосферой дня, который запомнился тысячам жителей Кольского Заполярья, помогли уникальные фото, выдержки из советских газет и архивная аудиозапись митинга на привокзальной площади Мурманска в честь приезда кубинского команданте. Миленис Торрес Лабрада смогла услышать голоса Анастаса Микояна и Фиделя Кастро. Копия уникального архивного аудиодокумента была передана журналисту для работы над фильмом.

Одним из самых трогательных моментов стали встречи автора ленты с очевидцами события. Так, в Морском вокзале Мурманска известный мурманский фотограф, ветеран Мурманского морского торгового порта Юрий Шумилкин не только поделился с Миленис своими бесценными воспоминаниями, но и провёл экскурсию по своей авторской выставке «Фидель Кастро – Пять шагов по трапу». Ещё одна встреча прошла на борту ледокола «Ленин». 27 апреля 1963 года ученики мурманской школы №7 вручили кубинскому лидеру пионерский галстук. Спустя 60 лет трое из группы – Александр Болотов, Сергей Нефёдов и Александр Жолобов – подробно рассказали о том, как отстояв несколько часов на проходной, они вместе с другими ребятами добились встречи с Кастро на борту первого в мире ледокола и сделали фото, которое потом облетело весь мир. Вслед за кубинской делегацией Миленис посетила одну из мурманских школ, где встретилась с Татьяной Жуковой. Будучи ученицей начальной школы, она сидела на первой парте именно в том классе, в который заглянул Фидель Кастро.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, финальной точкой работы кубинского журналиста стала мурманская Долина Уюта. Именно на Кольском Заполярье Фидель Кастро впервые увидел снег и встал на лыжи. Благодаря сохранившимся архивным снимкам, съёмочной группе удалось детально повторить событие 60-тилетней давности, главной героиней которого стала на этот раз гостья с Острова Свободы.

Миленис Торрес Лабрада – автор работ, удостоенных множества наград на Кубе. Дважды она удостаивалась звания лучшего журналиста года на государственном телевидении Кубы, а также была отмечена Союзом журналистов и Министерством культуры страны. Её фильм, посвящённый визиту Фиделя Кастро в Мурманскую область, выйдет в эфир 27 апреля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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