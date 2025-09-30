В Мурманске состоялись традиционные соревнования по роллер-спорту в рамках празднования Дня города

Соревнования организованы комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. Спортивное мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» и собрало более 170 участников разных возрастов.

Главной дисциплиной соревнований стал спринт на дистанцию 100 метров. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу воли и стремление к победе, подарив зрителям яркие эмоции и зрелищные заезды.

Участники были разделены на возрастные категории: мужчины и женщины 19 лет и старше; юноши и девушки 13–18 лет; юниоры 11–12 лет.

Особое внимание привлекли заезды самых юных спортсменов — мальчиков и девочек в возрасте 5–8 лет. Их участие стало настоящим украшением соревнований и вызвало бурные аплодисменты зрителей.

По итогам состязаний победители и призёры награждены кубками, медалями и дипломами комитета. Кроме того, специальные призы вручили лучшим спортсменам, показавшим выдающиеся результаты и спортивный характер.

Основная цель проведения соревнований — развитие роллер-спорта в Мурманске, приобретение юными участниками соревновательного опыта, повышение уровня мастерства спортсменов, а также формирование спортивного резерва города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30924&page=1