В Мурманске состоялось 23-е заседание Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов

Впервые после долгого перерыва столица Кольского Заполярья приняла заседание Бассейновых советов Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов. Основная тема повестки – гидрометеорологическая ситуация и подготовка к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году на территории Северо-Западного федерального округа. Специалисты субъектов, в том числе Мурманской области, представили свои прогнозы прохождения непростого периода, рассказали о передовых практиках организации мониторинга и предупреждения ЧС.

«Эта встреча дает профильным специалистам различных ведомств прекрасную возможность обменяться успешным опытом реализации мероприятий в области охраны и использования водных объектов, обсудить имеющиеся риски, проблемные точки, законодательные пробелы и рассмотреть варианты решения сложившихся ситуаций», – отметил в приветственном слове заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, часть конференции посвятили защите перспективных проектов, которые реализуются или готовятся к реализации в регионах. В Мурманской области это дноуглубление реки Варзуги в районе села Кузомень в Терском районе и дноуглубление отдельных участков русла реки Росты в Мурманске.