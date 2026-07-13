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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 17:30

В Мурманске состоялось флагманское мероприятие Всероссийской акции «Вода России». Её участники навели порядок на берегах ручья Чистого

К экологической акции присоединились свыше 430 волонтеров, среди которых были сотрудники природоохранных организаций, представители промышленных предприятий региона, общественных движений и активные жители города. Координатором мероприятия выступает ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» при поддержке региональных властей.

В ходе уборки было собрано 150 мешков различных отходов, включая пластик, стекло и металл. Весь собранный мусор был своевременно вывезен специализированной техникой.

«Арктика не прощает равнодушия. И каждый, кто выходит на берег с перчатками и мешком для мусора, уже совершает поступок. Мы видим, как с каждым годом таких людей становится все больше. Это и есть подлинная экологическая культура — не на словах, а в действии», — отметил директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев.

Также на площадке мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и ПАО «Инарктика».

«Мурманская область принимает участие в этой акции с 2014 года. На этот раз акция проходит на территории вдоль Чистого ручья. Зону отдыха благоустроили в рамках нацпроекта и по народной программе «На Севере – жить!», она стала очень комфортной для прогулок и активного отдыха. Теперь эту территорию ежедневно, особенно в летние месяцы, посещают большое количество жителей города, важно содержать в чистоте и порядке и водный объект – Чистый ручей», – рассказал Дмитрий Банников, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Всего с начала реализации акции в регионе проведено свыше 380 мероприятий по уборке берегов водных объектов, в которых приняли участие более 11 тысяч человек, очищена береговая полоса протяженностью 350 км.

Основная задача мероприятия - привлечь внимание жителей, подрастающего поколения к проблемам водных объектов, улучшению их состояния, в целях повышения экологической культуры и ответственности.

Параллельно с уборкой берегов Чистого ручья на площадке Кольского парка работали образовательные и развлекательные зоны: линия по переработке пластика, водный квиз от движения «Друзья окружающего мира», игровая зона от Мурманского арктического университета для детей и взрослых – «Экологичная рыбалка». На творческих мастер-классах участники создавали эко-сумки с авторскими рисунками и раскрашивали фигурки животных. «Водный лекторий» представили специалисты Дирекции ООПТ, Мурманского морского биологического института и Полярного филиала ВНИРО.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, акция в Мурманске стала ещё одним шагом в масштабном движении за чистоту природы России. Вместе мы создаём будущее, в котором забота об окружающей среде становится нормой жизни.

 

 

Фото (ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»): https://gov-murman.ru/info/news/571036/#&gid=1&pid=5

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