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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.23 17:00

В Мурманске состоялось итоговое заседание «Учительского клуба Мурманской области»

В Центре добровольчества и молодёжных движений Мурманской области состоялось итоговое заседание «Учительского клуба Мурманской области», организованное в формате тренинга по эмоциональному выгоранию. Модератором встречи выступила Елена Колесова, педагог-психолог высшей квалификационной категории, психолог МЧС России по Мурманской области.

Под её чутким руководством учителя выполнили упражнения, направленные на укрепление психологической защиты, повышение самооценки, формирование навыков позитивного, созидательного общения.

Тренинг поспособствовал снижению уровня эмоционального выгорания педагогов, формированию позитивного отношения к себе, к жизни, а также повышению мотивации к профессиональной деятельности.

Участники отметили, что им было приятно выполнять упражнения тренинга, которые были направлены на взаимодействие друг с другом, на видение себя со стороны, на обратную связь от других.

Как сообщает Министерство образование и науки Мурманской области, в финале встречи Елена Колесова поблагодарила участников и отметила, что проводимый тренинг нашел живой отклик у аудитории.

«Абсолютно неслучайно то, что после завершения тренинга участникам нашего клуба захотелось просто пообщаться, поделиться идеями и планами на будущее. Очень многое в работе педагога проходит в динамике, практически на бегу, и не всегда получается поделиться своими мыслями», – заключила руководитель АНО «Проектный Офис «Губернаторский Лицей» Ольга Дзюба.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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