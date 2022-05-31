В Мурманске состоялось открытие бюста почётного гражданина Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Льва Васильевича Журина

Место установки памятного объекта – территория школы №31 (ул. Героев Рыбачьего, 58), было выбрано неслучайно. Образовательное учреждение во многом благодаря инициативе коллектива и учащихся уже больше года носит имя Льва Васильевича Журина.

Учеников школы и Льва Васильевича связывали давние дружеские отношения, ребята были частыми гостями в его доме, а Лев Васильевич много раз встречался с ребятами в школе. Его рассказы о войне в Заполярье, поисковой деятельности, захоронениях погибших советских солдат во время Второй Мировой неизменно находили отклик в сердцах подрастающего поколения мурманчан. Стоит отметить, что идея установки памятного объекта Льву Журину на территории учебного заведения также принадлежит коллективу и учащимся СОШ №31.

Автор памятного бюста Льва Журина – скульптор Александр Арсентьев. Его работы можно встретить в городских парках и скверах, на стенах домов и образовательных организаций.

Лев Васильевич Журин родился в Мурманске в 1927 году. Принимал участие в боевых действиях на Дальневосточном фронте. В 1959 году организовал поисковое движение в Мурманской области. Занимался поиском неучтенных и заброшенных воинских кладбищ и их благоустройством, проводил захоронения останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Благодаря ему появился список памятников Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Лев Журин активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, прочитал около шести тысяч лекций по истории войны в Заполярье, организовал сотни экскурсий по местам боев, является автором более 400 газетных публикаций.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22436&page=1