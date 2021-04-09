В Мурманске состоялось открытие полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

В Мурманске стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение двух дней полуфинала свыше 100 конкурсантов из 38 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов и генеральный директор компании «RussiaDiscovery» Вадим Мамонтов.

Приветствуя участников полуфинала, глава региона Андрей Чибис отметил, что туризм на Кольском Севере активно развивается.

«В Мурманской области сегодня созданы самые привлекательные условия для инвестирования в туризм. В том числе мы говорим об условиях для малого и среднего бизнеса. Вкладывая от миллиона рублей, резиденты Арктической зоны РФ получают суперльготы для запуска проектов. Знаю, что победители конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в финале получат денежные призы. И это здорово: предлагаем сразу вложить эти средства в дело и создать реальный, а, главное, качественный туристический продукт на нашей территории. Инвестируйте в Арктику!» – сказал губернатор.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, обращаясь к участникам полуфинала в Мурманске, подчеркнул, что администрации региона удалось организовать проведение мероприятия на самом высоком уровне.

«Все больше туристов едут на Русский Север, в Арктику. То, что Правительство области и лично Андрей Владимирович Чибис оказали большую поддержку конкурсу «Мастера гостеприимства» — еще одно свидетельство активной работы по привлечению туристов регион, развитию индустрии гостеприимства. И, к слову, среди 118 полуфиналистов из 38 регионов больше всего представителей Мурманской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Среди участников полуфинала – яркие профессионалы индустрии гостеприимства, это и автор туров для мам в декрете, основатель гастрономического фестиваля, создатели fashion шоу для людей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие интересные участники. Желаю всем успехов!» – прокомментировал Алексей Агафонов.

На протяжении двух дней полуфинала, 9 и 10 апреля, конкурсантов ждёт насыщенная программа. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии, а во второй – решать региональные кейсы и участвовать в мастер-классах.

«Все мероприятия по приёму полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» мы готовим под лозунгом «Гостеприимство – искусство мелочей». За два насыщенных рабочих дня конкурса невозможно показать все сезоны и форматы отдыха в Мурманской области, поэтому мы наполнили деловую программу активностями, позволяющими познакомиться с особенностями отдыха на Крайнем Севере. Все четыре сезона – ключевая задача, ведь к нам можно и нужно приезжать круглый год», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Гостей конкурса ждёт традиционный чум с хаски, где можно прикоснуться к традициям и культуре коренных малочисленных народов севера – саами. Каждый сможет поймать сияние в специальной фотозоне, также для участников конкурса подготовлено гастрономическое шоу – «Арктический десерт». Гости могут попробовать Арктику на вкус и узнать о летних и осенних программах для туристов по сбору ягод и грибов, по их приготовлению и заготовке.

Живые приветы из гостеприимного Мурманска разлетятся по всей России. Все дни полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» будет работать специальное отделение «Почты России», где участники смогут отправить открытку прямо с площадки мероприятия. Комитетом по туризму Мурманской области совместно с министерством цифрового развития региона и туристско-информационным центром разработана электронная анкета «Портрет гостя», заполнив которую конкурсанты могут поделиться впечатлениями о посещении региона и отправить почтовую открытку друзьям.

«Второй сезон Русское географическое общество выступает партнёром конкурса «Мастера гостеприимства». В этом году мы также учредили свою номинацию «Этнокультурный туризм», которая нацелена на поиск проектов, способствующих популяризации географии, традиций народов России, сохранению исторического и культурного наследия нашей страны. Символично, что один из первых полуфиналов проходит именно в Мурманске, который называют Воротами Русской Арктики, и в первый год председательства России в Арктическом Совете. Русская Арктика как нельзя лучше подходит для развития этнокультурного туризма, имея уникальную природу и бесценное культурное наследие. Уверен, что сегодня на полуфинале, на территории Русской Арктики, мы увидим много интересных, достойных проектов», – рассказал заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Корлыханов.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодёжь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

«Мурманская область – один из самых интересных и привлекательных регионов страны для развития туризма. Благодаря поддержке губернатора в регионе уделяется особое внимание развитию индустрии гостеприимства, в том числе – арктического туризма. Сюда уже сегодня приезжают тысячи туристов круглый год, здесь проводятся яркие событийные мероприятия и многие впервые увидели уникальное северное сияние именно в этом регионе. Это место становится особой точкой притяжения», – отметил президент ОСИГ Грант Бабасян.

Перед торжественной церемонией открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» состоялось подписание соглашения между правительством Мурманской области и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и президент ОСИГ Грант Бабасян.

Кроме того, в рамках полуфинала был подписан меморандум о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и союзом в сфере содействия развитию туризма «Гастрономическая карта». Подписантами стали: председатель комитета Александр Елисеев, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. Также соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства подписали руководитель областного комитета по туризму Александр Елисеев и ректор МАГУ Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Первый полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» прошёл 2-4 апреля в Краснодаре. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут также в Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ. Ключевые цели организации: формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в стране. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава государства Владимир Путин.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года, цель которого – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.