В Мурманске состоялось открытие Полярной Олимпиады

Сегодня на Центральном стадионе областного центра прошла торжественная церемония открытия 88-го международного традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Старт соревнованиям дали министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает администрация города Мурманска, все пришедшие на стадион стали свидетелями масштабного парада участников Полярной Олимпиады, увидели яркое мультимедийное и огненное шоу с участием профессиональных спортсменов и актеров, а также тематические ролики об истории возникновения традиции Праздника Севера. Кроме того, перед мурманчанами и гостями города выступили танцевальные и вокальные ансамбли Одним из самых запоминающихся моментов стало традиционное зажжение огня Праздника Севера.

Торжественная церемония закрытия Полярной олимпиады состоится 16 апреля в Ледовом Дворце.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24485&page=1