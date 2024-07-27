В Мурманске состоялось открытие третьей смены городских оздоровительных лагерей

С 26 июля по 19 августа на базе школ №№11, 49 и гимназии №6 набраться сил перед началом учебного года смогут 405 школьников.

В честь начала смены 26 июня в школе №11 состоялась торжественная линейка. Волчок, Солнце и Белый медведь весело и задорно провели время с ребятами. Школьники пообещали быть активными, дружными, смелыми и помогать взрослым.

Как сообщает администрация города Мурманска, занимательное путешествие по родному городу, яркие, спортивные и познавательные мероприятия ждут юных мурманчан. Специально разработанное сбалансированное меню поможет им стать более здоровыми и активными. В рацион войдут свежие сезонные овощи и фрукты.

Отметим, что на Черноморском побережье Краснодарского края уже отдохнули 850 школьников. Ещё 400 детей и подростков в настоящее время находятся в оздоровительных учреждениях Туапсинского района.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28171&page=1