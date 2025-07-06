В Мурманске состоялось первенство города по мотокроссу

Соревнования прошли 5 июля на закрытой площадке на Автопарковом проезде, в районе озера Карьерного и исторического объекта времён Великой Отечественной войны – штаба-бункера 14-й армии. Организаторами выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска и региональное отделение ДОСААФ России.

Категории спортсменов разделились по возрасту и объёму двигателя «железных коней»: юноши и девушки 10-12 лет в классе 65 куб. см; юноши и девушки 12-15 лет в классе 85 куб. см; юниоры 14-18 лет в классе 125 куб. см.

Кроме того, в показательных выступлениях приняли участие самые младшие гонщики – мальчики и девочки 5-8 лет в классе 50 куб. см и 8-10 лет в классе 65 куб. см.

Спортсмены состязались в скорости в двух заездах для каждого класса мотоциклов, длительность заездов в зависимости от объёма двигателя составила от 7 до 20 минут.

Основная цель соревнований – выявление сильнейших гонщиков для пополнения сборной команды города для участия в межмуниципальных и областных состязаниях, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30362&page=1