В Мурманске состоялось первое собрание рабочей группы Совета работающей молодёжи

На атомном ледоколе-музее «Ленин» состоялось первое собрание региональной группы Советов работающей молодёжи Мурманской области при поддержке областного комитета молодёжной политики. Более десятка крупнейших предприятий, компаний и организаций региона направили представителей своего молодёжного актива для обсуждения повестки. Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, ключевым стал вопрос проработки положения совещательного органа.

К рабочей группе присоединились сотрудники ПАО «Ростелеком», Северо-Западной Фосфорной компании, Мурманского морского торгового порта, АО «Мурманэнергосбыт», «Атомфлота», Пенсионного фонда, 35 судоремонтного завода «АО «ЦС «Звёздочка», Кольской атомной станции (АО «Концерн Росэнергоатом»), акционерного общества «Олкон» и КФ АО «Апатит».

«На прошлой встрече актива работающей молодёжи мы определили, что первым шагом в организации поддержки сообщества должно стать формирование типового положения «О Совете работающей молодёжи». Данный жест будет являться для работодателей стимулом к работе с молодёжью в трудовых коллективах, а также методической помощью в создании благоприятных условий для молодых специалистов», - отметил председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru