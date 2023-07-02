В Мурманске состоялось первое заседание Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Стратегическая сессия прошла на площадке Мурманской областной Думы. В мероприятии приняли участие представители 11 регионов Северо-Запада России, депутаты Мурманской областной Думы Лариса Круглова, Константин Биджоев, Анна Гришко, министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина, в качестве почётного гостя – представитель Молодёжного парламента при Минском областном Совете депутатов Республики Беларусь. Модератором выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Участников приветствовал спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

– В нашем регионе особое внимание уделяется реализации молодежной политики, поэтому почётно и приятно, что первое заседание Совета проходит на Кольской земле. Нам есть чем гордиться и о чем рассказать. Должен отметить, для молодёжи сегодня открыты большие возможности. Работа в молодёжном парламенте может стать хорошим стартом в карьере политика или общественного деятеля. Сегодня именно молодёжь, такие как они – целеустремленные и неравнодушные, формируют будущее страны, участвуют в её развитии.

Совет молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) – консультативно-совещательный орган, который был создан по решению Конференции ПАСЗР в середине мая 2023 года. Первое заседание было решено провести в Мурманске.

Представители молодёжных парламентов впервые собрались вместе, чтобы обменяться мнениями о целях и задачах работы Совета. На заседании отмечалось, что молодежные лидеры сегодня должны чётко транслировать взгляд своего поколения на социально значимые вопросы на своих территориях, потому что знают, чем живут сверстники и находятся с ними в постоянном контакте. Основной задачей Совета видится обмен практиками и мнениями по реализации молодёжной политики, генерация идей в этой сфере, в том числе законодательных инициатив.

– Мы рассчитываем, что эта площадка станет также образовательной для молодых парламентариев и позволит им совершенствовать свои навыки, – подчеркнул Виктор Остренко. – В дальнейшем, кто из этих молодых людей посчитает для себя необходимым, может принять участие в политической деятельности в качестве депутатов представительных органов местного самоуправления или законодательного собрания в своем регионе.

После обсуждения был избран председатель Совета. Им стала Екатерина Литвинова – председатель Молодёжного парламента Республики Карелия. Заместителем единогласно избран Дмитрий Агафонов – председатель Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Председатель избирается сроком на один год. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Его регламентом предусмотрено проведение ежегодного пленарного заседания, где будут подводиться итоги работы и определяться новые задачи.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1b7/xwx2ps910daqzafjlmyhvhywrnfmgjcu.JPG