В Мурманске состоялось подведение итогов и награждение победителей юбилейного 50-го конкурса «Лыжня зовёт»

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

– Лыжи – традиционно один из самых любимых видов спорта мурманчан. Это по-настоящему семейное занятие, традиции которого передаются из поколения в поколение, – отметил Андрей Сысоев.

«Лыжня зовёт!» проводится с 1971 года. Условия его проведения были не сложны и доступны людям разного возраста и разной подготовки. Площадками для соревнований стали спорткомплекс «Снежинка» и Семёновское озеро.

– Мурманск на протяжении всей своей истории тесно связан с лыжным спортом. Не зря сегодня мы присутствуем уже на финальном мероприятии 50-го городского лыжного конкурса, – подчеркнул глава администрации областного центра Евгений Никора. – Радостно сегодня видеть не только взрослых спортсменов, но и совсем юных лыжников. Значит, у этого вида спорта есть будущее.

Победителем в каждой номинации признается тот, кто преодолел наибольшее количество километров. Все спортсмены, вышедшие на старт более 10 раз, были отмечены памятными значками.

В 2021 году конкурс продолжил тенденцию прошлых лет, а именно – обновление и расширение постоянного состава участников. Увеличилось количество конкурсантов, среди которых молодые семьи, школьники и подростки, активно участвуют самые маленькие спортсмены из детских садов города Мурманска.