В Мурманске состоялось праздничное открытие 51-го массового конкурса «Лыжня – зовёт!»

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Напомним, городской конкурс «Лыжня зовет!» проводится с 1971 года и давно стал одной из визитных карточек города-героя Мурманска. В этом году конкурс проводится с 4 января по 10 апреля (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням). Главная задача спортсменов – пройти наибольшее количество километров на лыжах.

Участникам необходимо оформить дневник учёта пройденных километров, в котором будет фиксироваться каждый выход на трассу. Записи в дневнике нужно подтвердить талонами, которые спортсмены могут получить у дежурных на контрольных пунктах. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят лауреатов конкурса.

- Каждый год организаторы конкурса проводят большую работу для того, чтобы участие в соревнованиях было безопасным и комфортным, - рассказала Ирина Андреева. – Стоит отметить, что инфраструктура спорткомплекса «Снежинка» планомерно развивается: улучшается качество лыжных трасс, обновляется материально-техническая база.

Традиционно до места проведения соревнований и обратно курсирует бесплатный автобус, с номером маршрута 31. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах Совета депутатов города Мурманска и администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21744&page=1