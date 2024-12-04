В Мурманске состоялось региональное первенство по всестилевому каратэ

В легкоатлетическом манеже 238 спортсменов из разных муниципалитетов региона продемонстрировали свой уровень подготовки. Это представители спортивных клубов «Арвиол» из Мурмашей, детско-юношеской спортивной школы №19 Мурманска, детско-юношеской спортивной школы из Александровска, «Центра внешкольной работы» из Оленегорска, Мурманской областной общественной организации «Федерация Шотокан каратэ-до», «Региональной общественной организации «Федерация каратэ Мурманской области» и «Федерации Каратэ» из Александровска.

В рамках первенства предстояло определять лучших каратистов в личных дисциплинах: ката, поединки в весовой категории (санбон), поединки в абсолютной категории (иппон), двоеборье. И в командных дисциплинах: командное ката и командные поединки. Впервые на соревнованиях провели состязания по дисциплинам: ката-вадо-рю и полный контакт в средствах защиты.

На церемонии открытия соревнований председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» Олег Лузай приветствовал участников и пожелал успешных поединков.

«По результатам соревнований будет сформирована сборная Мурманской области по всестилевому каратэ на 2025 год. Лучшие спортсмены смогут принять участие в первенстве и чемпионате России, а также в международных соревнованиях», – отметил Олег Лузай.

По завершению соревнований победу в дисциплине «ката-ренгокай» одержали: Артём Дегтярев, Олеся Басова, Иван Тимофеев, Александра Саморядова, Дмитрий Чен, Вероника Кузнецова.

В дисциплине «ката-группа» лучшими стали: Фахридин Шогунбеков, Рахманов Мухаммат-Юсуф, Денис Белевских, Олеся Басова, Софья Заря, Наталья Узун, Дмитрий Чен, Константин Канаев, Ярослав Петров.

В дисциплине «весовая категория» золотые медали завоевали: Георгий Смирнов, Вячеслав Потанин, Максим Пакшин, Иван Тимофеев, Александр Ашихмин, Александра Саморядова, Ева Бурсевич, Иван Загоскин, Федор Завгородний, Владислав Авраменко, Максим Грачев, Дженнет Джафарова, Иван Калиненко, Кирилл Круговой, Арина Астрамович.

В дисциплине «абсолютная категория» на первом месте: Мирослав Астрамович, Ева Бурсевич, Максим Грачев, Елизавета Коренева, Кирилл Круговой, Арина Астрамович.

В двоеборье лучший результат продемонстрировали: Артем Свирида, Софья Шмагалева, Алихан Калажоков, Владимир Стиховнин.

В командных соревнованиях победили: Федор Завгородний, Максим Грачев, Владислав Авраменко, Иван Загоскин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном зачёте на первом месте каратисты детско-юношеской спортивной школы №19 Мурманска. В призёрах — команда детско-юношеской спортивной школы из Александровска и спортивный клуб «Арвиол» из п.г.т. Мурмаши.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/