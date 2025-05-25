В Мурманске состоялось совещание с председателями гаражно-строительных кооперативов

В зале заседаний управления Октябрьского административного округа Мурманска 23 мая состоялось рабочее совещание на тему «Содержание земельных участков, гаражных строений гаражных кооперативов».

В совещании приняли участие председатели автогаражных кооперативов, представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, представитель управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и заместитель председателя комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска Роман Гончаров.

Участники встречи обсудили ключевые мероприятия по подготовке к безопасному прохождению весеннего половодья, проведение субботников, требования Правил благоустройства муниципального образования, предъявляемые к содержанию территорий ГСК, правила противопожарной безопасности и другие организационные вопросы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30037&page=1