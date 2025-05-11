В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню семьи

Вчера в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова северян поздравили губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, председатель профильного комитета областной Думы Станислав Гонтарь. В рамках торжества были вручены государственные и региональные награды семьям из разных муниципалитетов региона.

«Накануне мы праздновали юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи людей прошли в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родных, дедов и прадедов. И от этого очень тепло на сердце. Это ещё раз подчеркивает, насколько семейные узы, этот фундамент важны для нашего общества. Благодаря крепким семьям держится и развивается наша страна, из поколения в поколение передается память о подвигах наших предков. Сегодня в зале присутствуют семьи, которые абсолютно заслуженно являются примером для всех. Я хочу искренне поздравить вас, и пожелать, чтобы вы и дальше продолжали друг друга ценить, любить и уважать, воспитывать детей. Именно в семье будущим поколениям передаются важные ценности и знания для развития нашей страны. Спасибо вам за правильный нравственный ориентир, который вы демонстрируете нашему обществу», – обратился глава региона к присутствующим.

Мурманчане Лидия и Александр Копытько удостоены государственной награды: глава региона вручил им Медаль ордена «Родительская слава». Пара воспитывает пятерых детей. Отметим, семьям, награжденным Медалью ордена «Родительская слава», осуществляется федеральная единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей и региональная денежная выплата в размере 5 млн рублей.

Девять многодетных северянок, воспитывающих четверых и более детей получили Почётные знаки Мурманской области «Материнская слава». Награды удостоены: Любовь Балкоева из Полярного, Селминаз Гаджиева из Североморска, Ирина Ефимова и Карина Лямина из Оленегорска, Мария Исаева из Пушного, Марина Казаринова из Кандалакши, а также Оксане Копаневой, Альбине Новоселовой и Марии Сазоновой из Мурманска. Им также будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно матерям, награжденным Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава», предоставляется региональная единовременная выплата к Международному дню семьи. До 2021 года её размер составлял 1000 рублей на семью. По распоряжению главы региона с 2021 года размер выплаты увеличен до 5000 рублей на каждого ребёнка до 18-летнего возраста (до 23 лет - при условии очного обучения).

Памятными адресами губернатора Мурманской области поощрены 17 многодетных семей.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Кусайко вручила Благодарность комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства семье Светланы и Андрея Сорокиных из Кандалакши.

Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что день семьи - это праздник, который напоминает всем о простых и вечных человеческих ценностях – любви, уважении и верности.

- Крепкая семья - крепкая Россия. От благополучия семей напрямую зависит успешное развитие региона и всей страны, - подчеркнул парламентарий. - Наша сила - в уважении к старшим, прочном браке, заботе о детях. Не случайно поддержка семей является важнейшей частью стратегического плана «На Севере – жить!» и одним из ключевых приоритетов в работе Мурманской областной Думы.

Особые слова благодарности парламентарий адресовал супружеским парам, прожившим в любви и согласии долгие годы, многодетным и приемным родителям, подчеркнув, что их пример всегда будет образцом для молодёжи, для тех, кто только вступает в брак.

Сергей Дубовой пожелал всем гармонии в доме, достатка и благополучия и вручил Благодарственное письмо областной Думы семье Абдулазизовых из ЗАТО Александровск.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, поддержка семей, материнства и детства – приоритетные направления работы в рамках регионального плана «На Севере – жить!». В Мурманской области реализуются 27 видов социальной поддержки, которые охватывают 58,6 тысячи семей. Особое внимание – многодетным семьям: с 2019-го по 2024 год их число увеличилось на 24%. Кроме того, запущен проект «На Севере – малыш»: он включает множество инициатив, охватывающих разные аспекты жизни семей.

Завершил праздничный вечер концерт творческих коллективов региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32517/