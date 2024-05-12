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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.24 10:00

В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое предстоящему Международному дню семьи

Вчера в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню семьи. С приветственным словом к северянам обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

«Семья – это основа общества. Когда мы маленькие, то мы делаем всё, чтобы порадовать своих родителей, бабушек и дедушек. Когда мы взрослые, то делаем всё, чтобы защитить семью, обеспечить её развитие и благополучие. И благодаря этим семейным ценностям, традициям наша страна становится сильнее. У вас замечательные семьи. Огромное спасибо всем сидящим в зале за то, что являетесь основой для развития нашего государства и, конечно, нашего северного края. Низкий вам поклон. Я желаю всем семьям Мурманской области счастья, добра, благополучия и здоровья. С праздником!», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что поддержке семей в регионе уделяется особое внимание. И данная работа будет продолжаться и впредь.

«У нас растёт количество многодетных семей, сейчас их уже 9,5 тысячи. В прошлом году, благодаря разным мерам поддержки, впервые с 2009 года зафиксирован рост рождения первенцев. Это всё говорит о том, что тот комплекс мер, который есть, работает», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что Мурманская область всегда была сильна традиционными семейными ценностями и богата на счастливые крепкие семьи.

- День семьи – это праздник каждого из нас, всех, кто растит детей, заботится о родителях, хранит семейные традиции и тепло домашнего очага, - сказал он. - Семья - это источник любви, радости, основа развития здорового общества, сильной страны. Берегите свою семью! Храните домашний уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, цените каждое мгновенье, проведенное вместе!

Парламентарий вручил Благодарственные письма областной Думы семьям Челпановских из Полярных Зорь и Копытько из Мурманска, а также пожелал всем жителям региона гармонии в доме, крепкого здоровья, счастья и процветания.

Международный день семьи отмечается 15 мая. Ежегодно в его преддверии проходит награждение и чествование заполярных семей за вклад в реализацию региональной семейной политики, выдающиеся заслуги и достойное воспитание детей.

Глава региона вручил семьям Мурманской области почётные знаки Мурманской области «Материнская слава» – как знак общественного признания и высокого уважения к многодетной матери за заслуги в воспитании детей. В 2024 году почётный знак присуждён девяти многодетным мамам: Рипсиме Абраамян (Никель, 4 детей), Яне Афанасьевой (Кандалакша, 4 детей), Анастасии Банниковой (Мурманск, 5 детей), Валентине Дигтяревой (Кола, 5 детей), Ольге Дурневой (Гаджиево, 8 детей), Татьяне Капустиной (Никель, 6 детей), Анастасии Коноплевой (Мончегорск, 5 детей), Наталье Тороповой (Мончегорск, 4 детей) и Юлиане Хромовой (Мурманск, 4 детей).

От региона вместе с наградами они получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также северянки, награждённые знаком «Материнская слава», получают региональную ежегодную выплату к Международному дню семьи в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 18 лет.

В честь Международного дня семьи также состоялось вручение Памятных адресов губернатора Мурманской области. В этом году ими отмечены 18 многодетных пар. Это семьи, которые ответственно относятся к выполнению родительского долга, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают высокий уровень образования, физического, духовного и нравственного воспитания детей, подают пример в укреплении института семьи.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Парных из Мурманска, семья Чибисовых из Заозерска стала победителем в номинации «Молодая семья», лучшей «Сельской семьёй» стала семья Веселовых из Зеленоборского. В этом году сразу две семьи из Североморска вошли в число победителей: семья Ефимовых в номинации «Золотая семья России» и семья Меньших в номинации «Семья – хранитель традиций». Победители в этих пяти номинациях представят Мурманскую область на всероссийском этапе конкурса в Москве. Также в региональных номинациях лучшей спортивной семьей стала семья Некрутенко из Кировска, лучшей творческой семьёй – семья Кочешковых-Коптевых из Никеля, в номинации «Приёмная семья» победила семья Кузнецовых-Чепелевых из Апатитов, а в специальной номинации «Отец года» победу одержал никельчанин Александр Чалый.

Семьи-победители отличаются выдающимися заслугами в воспитании детей, семейными традициями, крепостью отношений внутри семьи, взаимной любовью, заботой и уважением друг к другу. Напомним, семьи Кольского Заполярья ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе «Семья года» и становятся победителями.

После торжественной церемонии зрителей ждал праздничный концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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