В Мурманске состоялось торжественное открытие бюста Герою Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Кононову

12 июня - государственный праздник – День России! Этот день – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев.

Герои живут среди нас! Героями можно считать и спасшего утопающего, и работающего в зоне чрезвычайных ситуаций специалистов и волонтеров, и задержавшего опасного преступника сотрудника полиции, и почетных доноров. Каждый из нас может продолжить этот список. Героями не рождаются, героями становятся.

Сегодня, в этот праздничный день, посвящённый государственному празднику – Дню России, у мемориала памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, расположенного возле административного здания УМВД России по Мурманской области состоялось торжественное открытие бюсту Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову.

На церемонии присутствовали главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, кадеты и другие почётные гости, а также внучка Н.И. Кононова – Татьяна Фаюк.

С сентября 1939 года по август 1941 года Николай Иванович проходил службу на различных должностях офицерского состава УНКВД по Мурманской области. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году его, как и значительное большинство личного состава УНКВД по Мурманской области, призвали в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. За время войны Николай Иванович был дважды ранен, награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

К июню 1941 года гвардии младший лейтенант Николай Кононов командовал пулеметным взводом 213 гвардейского стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в боях на подступах к Витебску.

24 июня 1944 года взвод Кононова в числе первых переправился через реку Западную Двину и с ходу вступил в бой, отбив вражескую контратаку. В этом бою с фашистами Николай Иванович пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Кононову Николаю Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Николая Ивановича Кононова навсегда вписано в историю нашей Родины. Он стал примером для подрастающего поколения, эталоном мужества, железной воли, стойкости духа и непреклонности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе церемонии открытия бюста присутствующие почтили память Николая Кононова минутой молчания. Внучка Героя – Татьяна Фаюк поблагодарила руководство Мурманской области и Управления МВД России по Мурманской области, ветеранов и сотрудников органов внутренних дел за большую работу по сохранению памяти её деда.

- Для всей нашей единой страны важно, чтобы молодое поколение сохраняло ценности патриотизма, память о подвигах дедов и прадедов, нашей тысячелетней истории, чтобы мы гордились достижениями наших земляков, любили Родину, сохраняли и чтили память. Мы очень надеемся, что открытие бюста Герою Советского Союза Кононову Николаю Ивановичу, и обновленная территория Мемориала сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга будет развиваться дальше и станет местом притяжения, где возможно отдать дань уважения и памяти Героям и солдатам правопорядка, отдавшим свои жизни за свою Великую Родину, − отметил руководитель УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский.

В завершение церемонии присутствующие возложили цветы к мемориалу.

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