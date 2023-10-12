В Мурманске состоялось торжественное открытие комнаты «Юнармия»

В мероприятии, которое состоялось на базе МБУ ДО г. Мурманска Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Помещение оформлено в фирменном стиле юнармейского движения, имеет современное оборудование, которое позволит проводить различные мероприятия патриотической направленности и реализовывать социальные проекты. Комната станет не только центром юнармейского движения в городе-герое, но и местом организации военно-патриотической работы.

Как сообщает администрация города Мурманска, реализация региональных мер поддержки юнармейского движения вошла в стратегический план «На Севере — жить». План собран из инициатив жителей Кольского Заполярья, которые были высказаны на встречах с губернатором региона Андреем Чибисом.

В городе Мурманске штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» был создан 4 мая 2017 года. В 2023/2024 учебном году в мурманских школах, гимназиях и лицеях функционируют 26 отрядов «Юнармия». В них обучаются 593 юнармейца.

За 5 лет 28 руководителей отрядов и 237 мурманских юнармейцев награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25870&page=1