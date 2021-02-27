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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.21 15:30

В Мурманске состоялось торжественное открытие нового крытого катка с искусственным льдом «Метеор»

Крытый каток будет функционировать в круглогодичном режиме, что позволит значительно повысить уровень профессиональной подготовки заполярных спортсменов. Работы выполнены в рамках концессионного соглашения с участием федеральных, региональных, муниципальных и внебюджетных средств.

– У нас появился ещё один объект, который очень важен для развития спорта Мурманской области и города Мурманска, – обратился к присутствующим губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Хочу сказать спасибо и строителям, и инициаторам соглашения, а также президенту нашей страны: ведь именно благодаря национальным проектам у нас есть возможность получать все больше и больше спортивных сооружений такого уровня. Я поздравляю всех с праздником, надеюсь, что эта арена будет радовать мурманчан, а количество ребят, занимающихся хоккеем, будет расти с каждым годом. Мы продолжим поддерживать хоккей с мячом, наш клуб «Мурман», и, как ранее договорились, будем финансировать создание команды молодёжной лиги по хоккею с шайбой.

На хоккейном поле размером 60 на 30 метров можно осуществлять полноценный учебно-тренировочный процесс по хоккею и фигурному катанию, а также проводить разнообразные турниры. Не останутся обделенными и любители массового катания, они также смогут посещать арену.

Поддерживать покрытие в хорошем состоянии будет помогать специализированная техника: машина для заливки и подготовки льда и мощная холодильная система. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 200 человек, а следить за результатами они смогут на специальном электронном табло.

– Сегодня знаковое событие для Мурманска! У города появилась своя ледовая арена. Это означает, что сотни мальчишек и девчонок смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием практически круглый год и в удобное для них время. А у мурманчан будет новое место для семейного отдыха, – сказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Мы долго готовились к этому дню. И сам процесс был непростой. Возникали определенные опасения, так как опыта строительства социально значимых объектов на условиях государственно-частного партнерства у нас не было. Но город в очередной раз показал высокую организацию работ и отлично справился с поставленной задачей.

– Мы довольны тем, что объект построили качественно и в срок. В первые дни работы катка у мурманчан могут появиться новые идеи или замечания по организации тренировок.  Мы готовы к диалогу, чтобы сделать стадион еще лучше, - рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мы продолжим совершенствовать нашу арену. Уже сейчас могу проанонсировать, что ведётся работа над созданием интересной подсветки здания. Кроме того, будет продолжено благоустройство территории.

Арена отвечает всем современным требованиям и располагает необходимой инфраструктурой. К услугам посетителей и спортсменов раздевалки, медицинский кабинет, буфет, парковка.

Стоит отметить, что своим названием стадион обязан мурманчанам. Весной 2020 года по инициативе сити-менеджера Мурманска Евгения Никоры и заместителя председателя городского Совета депутатов Игоря Мораря газетой «Вечерний Мурманск» был проведен конкурс. Победил в нем мурманчанин Константин Мурамцев, первым предложивший назвать ледовую арену «Метеор».

Сегодня на открытии опытные инструкторы провели спортивную разминку для всех желающих, работали спортивные площадки с аттракционами, гостей праздника развлекали лучшие творческие коллективы и шоу барабанщиц.

 

 

Комментарии

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