В Мурманске состоялось торжественное открытие первого регионального Форума молодых педагогов

В Мурманске на площадке Губернаторского лицея состоялось торжественное открытие Форума молодых педагогов – масштабного события, которое объединило образовательное сообщество Кольского Заполярья: молодых специалистов, экспертов и представителей власти.

В первый день работы в нём принимают участие педагоги из Апатитов, Кандалакшского, Ковдорского и Печенгского округов – всего более 300 человек.

Открыл форум видеоприветствием губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подчеркнув, важную роль педагогов в воспитании подрастающего поколения северян.

«Форум для вас – молодых и прогрессивных педагогов – это отличная возможность пообщаться, обменяться лучшими практиками, выработать новые решения и еще раз осознать, насколько важен регион, в котором мы живем, растим и учим наших детей. Уверен, что концентрация энергии, эмоций, интеллекта на одной площадке точно даст положительный эффект. Ведь каждый из вас внедряет что-то свое, что-то новое и интересное. Коллеги, наши дети, которые растут не в самых комфортных климатических условиях, должны четко понимать важность того, что делают их родители в Мурманской области, знать о том, что происходит во всей Российской Арктике, и осознавать вклад родного региона в развитие нашей большой страны», – отметил глава региона.

С приветственным словом к участникам также обратилась заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова: «Форум молодых педагогов – это возможность получить новые знания, найти единомышленников, увидеть, как много в профессии перспектив для роста. От того, насколько вдохновенно и профессионально вы будете работать, зависит будущее российских школ, наших детей и всей страны», – сказала она в видеообращении.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и вице-губернатор Ольга Вовк, которые рассказали участникам об экономическом потенциале региона, темпах развития Кольского Заполярья и реновации ЗАТО.

Министр образования и науки региона Диана Кузнецова подробно остановилась на приоритетных направлениях развития системы образования: модернизации инфраструктуры в рамках реализации нацпроектов и губернаторского плана «На Севере – жить!», мерах поддержки педагогов, профориентации школьников.

«Молодёжь – главный ресурс развития Арктики. Именно она – энергичная, инициативная и творческая – будет закладывать фундамент будущего, воспитывая новое поколение северян. От вдохновения и профессионализма педагогов зависит, насколько уверенно и устойчиво будет развиваться наш регион. Уверена, что форум станет не только отправной точкой для укрепления профессионального сообщества, но и мощным импульсом для дальнейшего развития системы образования региона», – подчеркнула министр.

В завершение пленарной части с лекцией о популяризации культурного наследия и традиционных ценностей России выступил приглашенный спикер – доцент, заместитель заведующего кафедрой социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Палитай.

Кроме того, в рамках первого дня форума для молодых специалистов провели экскурсию по Губернаторскому лицею, была организована работа тематических площадок и интерактивных сессий. Участники обсудили поддержку молодых семей, карьерные возможности для педагогов, гранты и стипендии для талантливой молодежи, раннюю профориентацию школьников и партнерство с предприятиями региона. В их работе приняли участие эксперты ведущих компаний – «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Росатом», СЗФК, «ЕвроХим», «Антей-Север», а также представители профильных ведомств и руководители образовательных организаций.

Илья Трифонов, заместитель директора школы №5 из Кандалакши, поделился своими ожиданиями от форума.

«Для меня это в первую очередь знакомство с молодыми педагогами из других уголков нашей области, обмен опытом. Я окончил школу почти 10 лет назад, и с тех пор скачок развития в системе образования, конечно, колоссальный: это поддержка молодых педагогов, профориентация для ребят, создание молодёжных пространств в школах, таких как «Точка Роста», «Горняк Будущего», «Точка кипения» и многие другие. Была бы возможность, я бы вновь пошел учиться, так как у ребят столько возможностей, которыми они активно пользуются».

«Для меня огромное значение имеет профессиональная поддержка, как для педагога. Это и наставничество, и возможность принимать участие в конкурсах педагогического мастерства, курсы повышения квалификации, подобные форумы. Сейчас в нашем регионе это очень хорошо развито», – сказала Олеся Кашенкова, учитель русского языка и литературы школы №3 из Печенги.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, первый форум молодых педагогов Мурманской области проходит с 27 по 30 октября на базе Губернаторского лицея. За четыре дня в нём примут участие 1200 педагогов из 16 муниципалитетов региона, представители предприятий, вузов, колледжей и органов власти. Мероприятие реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и направлено на развитие профессионального сообщества и формирование кадрового потенциала Арктики.

