Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.25 12:30

В Мурманске состоялось торжественное открытие первой в регионе Школы креативных индустрий

Это уникальная площадка дополнительного образования, ориентированная на учащихся 5-11 классов. Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, отметив, что современное образовательное пространство создано по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

«Развитие креативных индустрий — одно из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере — Жить!». Мы гордимся, что Мурманская область вошла в двадцатку ведущих регионов России по развитию креативных индустрий, а Школа станет важным кластером для подготовки кадров этого сектора экономики. Наш регион выиграл федеральный конкурс Минкульта РФ и получил финансирование, а колледж искусств совместно с художественной школой реализовали этот проект. Вижу, как горят глаза у детей, как они заряжены творчеством. Хочу пожелать им смело дерзать, не останавливаться на достигнутом и помнить: на Севере есть все, чтобы жить, любить и творить!», — подчеркнула руководитель министерства.

В церемонии открытия также приняли участие председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина и руководитель Школы креативных индустрий Ольга Чехова. Для гостей провели экскурсию, где преподаватели и учащиеся продемонстрировали возможности современного оборудования и представили первые творческие проекты.

Учебные студии ШКИ оснащены профессиональным оборудованием, аналогичным тому, что используется в индустрии: современные фото- и видеокамеры, интерактивные панели, графические планшеты, VR-очки, профессиональные звукозаписывающие комплексы и другая техника для отработки практических навыков.

Стоит отметить, что ШКИ станет важным звеном в подготовке кадров для региона и будет способствовать развитию креативной экономики в Мурманской области. Новости о работе образовательного пространства — в официальном паблике социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, образовательная программа ШКИ создана в рамках федерального проекта «Придумано в России» при поддержке Министерства культуры России и губернаторского плана «На Севере — жить!». Она включает шесть современных направлений: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. Школа расположилась на четвертом этаже здания Детской художественной школы по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, 1/16. В 2025 году на бесплатное обучение уже зачислены 85 юных северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557716/#&gid=1&pid=16

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»