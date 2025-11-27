В Мурманске состоялось торжественное открытие первой в регионе Школы креативных индустрий

Это уникальная площадка дополнительного образования, ориентированная на учащихся 5-11 классов. Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, отметив, что современное образовательное пространство создано по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

«Развитие креативных индустрий — одно из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере — Жить!». Мы гордимся, что Мурманская область вошла в двадцатку ведущих регионов России по развитию креативных индустрий, а Школа станет важным кластером для подготовки кадров этого сектора экономики. Наш регион выиграл федеральный конкурс Минкульта РФ и получил финансирование, а колледж искусств совместно с художественной школой реализовали этот проект. Вижу, как горят глаза у детей, как они заряжены творчеством. Хочу пожелать им смело дерзать, не останавливаться на достигнутом и помнить: на Севере есть все, чтобы жить, любить и творить!», — подчеркнула руководитель министерства.

В церемонии открытия также приняли участие председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина и руководитель Школы креативных индустрий Ольга Чехова. Для гостей провели экскурсию, где преподаватели и учащиеся продемонстрировали возможности современного оборудования и представили первые творческие проекты.

Учебные студии ШКИ оснащены профессиональным оборудованием, аналогичным тому, что используется в индустрии: современные фото- и видеокамеры, интерактивные панели, графические планшеты, VR-очки, профессиональные звукозаписывающие комплексы и другая техника для отработки практических навыков.

Стоит отметить, что ШКИ станет важным звеном в подготовке кадров для региона и будет способствовать развитию креативной экономики в Мурманской области. Новости о работе образовательного пространства — в официальном паблике социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, образовательная программа ШКИ создана в рамках федерального проекта «Придумано в России» при поддержке Министерства культуры России и губернаторского плана «На Севере — жить!». Она включает шесть современных направлений: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR/AR. Школа расположилась на четвертом этаже здания Детской художественной школы по адресу: г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, 1/16. В 2025 году на бесплатное обучение уже зачислены 85 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557716/#&gid=1&pid=16