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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 08:45

В Мурманске состоялось торжественное открытие регионального этапа всероссийского педагогического конкурса «Сердце отдаю детям»

В Мурманске прошла церемония открытия регионального этапа главного всероссийского педагогического конкурса системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

В мероприятии приняли участие 38 полуфиналистов конкурса, которым предстоит проявить себя в 6 номинациях за 5 дней. Перед участниками и зрителями выступили ребята из ансамбля классического танца «Снежинка», ансамбля эстрадного пения «Непоседы», вокального ансамбля «Фантазия». Участников конкурса приветствовала и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

С 4 по 6 апреля в центре «Лапландия» проходят конкурсные испытания для участников полуфинала: «Моё педагогическое послание профессиональному сообществу», «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей», «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе».

7 и 8 апреля запланированы конкурсные испытания для финалистов: «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление», «Педагогическое многоборье, «Педагогическая риторика».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победитель регионального этапа представит Мурманскую область на 24-м Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который пройдет в сентябре 2022 года.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/

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