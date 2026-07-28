Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 25000 человекФестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в Мончегорске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 13:30

В Мурманске состоялось торжественное открытие самых северных уличных кортов для падела в стране

Они расположены в центре города возле гимназии №8 (в районе пересечения улиц Полярные Зори и Гвардейская), что делает их максимально доступными для жителей и гостей областного центра.  

Падел уверенно набирает популярность среди северян. Это уже вторая площадка, которая создана в Мурманске в 2026 году. 

«Открытие падел-кортов в регионе стало ещё одним шагом на пути развития спортивной инфраструктуры Мурманской области. За последний год открыты две локации для занятий паделом – в Ледовом дворце спорта и в центре Мурманска, у здания областного суда. В планах – дальнейшее увеличение числа площадок для падела в муниципалитетах региона», – подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.  

Новая спортивная зона включает два современных открытых корта с профессиональным покрытием, обеспечивающим высокий уровень комфорта и безопасности для игроков. В день открытия прошёл турнир в формате смешанных пар (мужской и женский). В дружеском поединке сошлись 16 пар.  

Член правления Регионального отделения Федерации Падела России Евгения Чибис отметила, что на сегодняшний день в Мурманской области насчитывается порядка 350 спортсменов, играющих в падел.   

«Мы видим высокий интерес к паделу как со стороны жителей региона, так и гостей города. Открытие уличных кортов — важный шаг в развитии нового для Мурманской области вида спорта и создании современной спортивной инфраструктуры, доступной для северян и туристов. Уверена, что в перспективе Мурманск станет одним из центров притяжения для поклонников активного отдыха», — отметила Евгения Чибис. 

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, забронировать корт можно через мобильное приложение «Арктический падел», которое доступно для систем iOS или Android. Там же есть возможность задать все интересующие вопросы и зарезервировать площадку для игры. Время работы – с 0.00 до 22.00.  

Проект реализован совместно с правительством Мурманской области и клубом «Берта Вилладж». Подробная информация о работе Регионального отделения ФПР России в Мурманской области – в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото (Дмитрий ГРАЧЕВ / РО Федерации падела России): https://gov-murman.ru/info/news/571774/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова». Документальный цикл (16+)15:40«Города Югры». Познавательная программа (12+)16:05«Легенды русского балета». Документальный фильм, 5 сезон (16+)
-PRO Деньги (16+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять