В Мурманске состоялось торжественное открытие самых северных уличных кортов для падела в стране

Они расположены в центре города возле гимназии №8 (в районе пересечения улиц Полярные Зори и Гвардейская), что делает их максимально доступными для жителей и гостей областного центра.

Падел уверенно набирает популярность среди северян. Это уже вторая площадка, которая создана в Мурманске в 2026 году.

«Открытие падел-кортов в регионе стало ещё одним шагом на пути развития спортивной инфраструктуры Мурманской области. За последний год открыты две локации для занятий паделом – в Ледовом дворце спорта и в центре Мурманска, у здания областного суда. В планах – дальнейшее увеличение числа площадок для падела в муниципалитетах региона», – подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Новая спортивная зона включает два современных открытых корта с профессиональным покрытием, обеспечивающим высокий уровень комфорта и безопасности для игроков. В день открытия прошёл турнир в формате смешанных пар (мужской и женский). В дружеском поединке сошлись 16 пар.

Член правления Регионального отделения Федерации Падела России Евгения Чибис отметила, что на сегодняшний день в Мурманской области насчитывается порядка 350 спортсменов, играющих в падел.

«Мы видим высокий интерес к паделу как со стороны жителей региона, так и гостей города. Открытие уличных кортов — важный шаг в развитии нового для Мурманской области вида спорта и создании современной спортивной инфраструктуры, доступной для северян и туристов. Уверена, что в перспективе Мурманск станет одним из центров притяжения для поклонников активного отдыха», — отметила Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, забронировать корт можно через мобильное приложение «Арктический падел», которое доступно для систем iOS или Android. Там же есть возможность задать все интересующие вопросы и зарезервировать площадку для игры. Время работы – с 0.00 до 22.00.

Проект реализован совместно с правительством Мурманской области и клубом «Берта Вилладж». Подробная информация о работе Регионального отделения ФПР России в Мурманской области – в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото (Дмитрий ГРАЧЕВ / РО Федерации падела России): https://gov-murman.ru/info/news/571774/#&gid=1&pid=3