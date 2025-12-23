В Мурманске состоялось торжественное посвящение в студийцы Школы креативных индустрий

В минувшие выходные в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошло торжественное посвящение в студийцы и защита первых проектов Школы креативных индустрий. Мероприятие стало важным рубежом для ребят, которые первые четыре недели погружались в мир современных креативных технологий под руководством преподавателей.

На презентации учащиеся Школы креативных индустрий продемонстрировали результаты работы по шести образовательным направлениям. Ребята представили проекты в сфере электронной музыки, звукорежиссуры, дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-моделирования и интерактивных цифровых технологий. Среди них — электронная экскурсия, анимированные новогодние открытки, музыкальный трек в современном стиле и звуковой этюд «Арктика — это новый космос». Кроме того, учащиеся и преподаватели поделились своими впечатлениями от творческого процесса и планами на дальнейшее сотрудничество со школой.

Особой поддержкой для мурманских студийцев стало видеоприветствие от коллег — учащихся Школы креативных индустрий «Легко» из Челябинска. В приветственном слове коллеги из другого региона отметили общность ценностей и творческий дух всех российских ШКИ.

Кульминацией праздника стала торжественная клятва студийцев, в которой ребята пообещали активно учиться, творить и создавать интересные проекты на благо родного края. Завершилось мероприятие исполнением общей песни, символизирующей единение и начало большого творческого пути.

«Это был волнующий и радостный день. Мы увидели не только первые работы, но и горящие глаза учеников, интерес родителей и их сплоченность. Посвящение — лишь начало, и мы уверены, что впереди ребят ждут новые, еще более увлекательные проекты», — отметила директор Школы креативных индустрий Ольга Чехова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Школа креативных индустрий открыта по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». В 2025 году на бюджетные места зачислено 85 учащихся 5-11 классов. Проект реализован благодаря победе региона в федеральном конкурсе Министерства культуры РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559712/#&gid=1&pid=1