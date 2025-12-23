Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.12.25 18:00

В Мурманске состоялось торжественное посвящение в студийцы Школы креативных индустрий

В минувшие выходные в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошло торжественное посвящение в студийцы и защита первых проектов Школы креативных индустрий. Мероприятие стало важным рубежом для ребят, которые первые четыре недели погружались в мир современных креативных технологий под руководством преподавателей.

На презентации учащиеся Школы креативных индустрий продемонстрировали результаты работы по шести образовательным направлениям. Ребята представили проекты в сфере электронной музыки, звукорежиссуры, дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-моделирования и интерактивных цифровых технологий. Среди них — электронная экскурсия, анимированные новогодние открытки, музыкальный трек в современном стиле и звуковой этюд «Арктика — это новый космос». Кроме того, учащиеся и преподаватели поделились своими впечатлениями от творческого процесса и планами на дальнейшее сотрудничество со школой.

Особой поддержкой для мурманских студийцев стало видеоприветствие от коллег — учащихся Школы креативных индустрий «Легко» из Челябинска. В приветственном слове коллеги из другого региона отметили общность ценностей и творческий дух всех российских ШКИ.

Кульминацией праздника стала торжественная клятва студийцев, в которой ребята пообещали активно учиться, творить и создавать интересные проекты на благо родного края. Завершилось мероприятие исполнением общей песни, символизирующей единение и начало большого творческого пути.

«Это был волнующий и радостный день. Мы увидели не только первые работы, но и горящие глаза учеников, интерес родителей и их сплоченность. Посвящение — лишь начало, и мы уверены, что впереди ребят ждут новые, еще более увлекательные проекты», — отметила директор Школы креативных индустрий Ольга Чехова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Школа креативных индустрий открыта по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». В 2025 году на бюджетные места зачислено 85 учащихся 5-11 классов. Проект реализован благодаря победе региона в федеральном конкурсе Министерства культуры РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559712/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается второй месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Единая региональная горячая линия ЖКХ - важный инструмент оперативного реагирования в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»