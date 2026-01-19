В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое юбилею Следственного комитета России

В мероприятии принял участие первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Отмечалось, что за эти годы Следственным управлением СК по Мурманской области проделана колоссальная работа, которую не принято афишировать, но она видна по результатам раскрытых преступлений, восстановленной справедливости и доверию граждан.

Владимир Мищенко подчеркнул, что у Следственного комитета России есть огромный потенциал для дальнейшего развития:

– Следственное управление по Мурманской области – это не просто часть правоохранительной системы, а, прежде всего, сообщество людей, для которых слова «честь», «долг» и «совесть» – не пустой звук, а смысл профессиональной жизни. Ежедневный, часто незаметный для общества труд следователей требует от них высочайшей компетенции, личного мужества и несгибаемой силы духа. Они сталкиваются с самыми темными проявлениями человеческой природы, чтобы дать шанс на торжество закона. Перед управлением сегодня стоят серьёзные задачи по внедрению новых технологий, повышению эффективности расследований и, самое главное, – укреплению абсолютного доверия общества.

Парламентарий вручил сотрудникам Следственного управления награды Мурманской областной Думы, отметив их самоотверженную работу по поддержанию законности и правопорядка, и пожелав дальнейших успехов в нелегкой, но такой необходимой службе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33740/