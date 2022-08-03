В Мурманске состоялось торжественное вручение удостоверений и погон молодым полицейским

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области состоялось торжественное вручение удостоверений и символических погон сотрудникам полиции, начинающим свою служебную деятельность.

7 самых достойных молодых полицейских, которым недавно присвоили первое специальное звание среднего начальствующего состава - младший лейтенант, выслушали напутствие от врио начальника УМВД России по Мурманской области полковника полиции Вячеслава Рыманова.

Он поздравил коллег с первым офицерским званием, подчеркнул, что этот день знаменует для них начало нового и важного этапа жизни.

Вячеслав Владимирович отметил также, что присяга, которую молодые офицеры произнесли, должна стать законом, а её слова о чести, достоинстве, ответственности и служебном долге - четкими профессиональными ориентирами.

Свои пожелания молодым сотрудникам передал и председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области Александр Иванович Лозовой. Он сам прослужил в полиции долгие годы. Поддержание преемственности поколений считает одним из важных моментов службы.

После торжественной части участников церемонии пригласили на обзорную экскурсию по музею истории органов внутренних дел Мурманской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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