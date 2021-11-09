В Мурманске состоялось торжественное вручение удостоверений и погон молодым сотрудникам полиции

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области состоялось торжественное вручение удостоверений и символических погон сотрудникам полиции, начинающим свою служебную деятельность. Событие стало запоминающимся для тех, кто получил первое специальное звание среднего начальствующего состава - младший лейтенант полиции. Напутствие получили 11 самых достойных молодых полицейских.

В ходе церемонии начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков поздравил коллег с первым офицерским званием. Он пожелал им, чтобы этот день стал для них началом нового и важного этапа жизни, запомнился на долгие годы. Виталий Николаевич подчеркнул, что Присяга, которую молодые офицеры произнесли недавно, должна стать законом, а ее слова о чести, достоинстве, ответственности и служебном долге - четкими профессиональными ориентирами.

Свои пожелания молодым сотрудникам высказал и председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области Александр Иванович Лозовой. Он сам прослужил в полиции долгие годы. Поддержание преемственности поколений считает одним из важных моментов службы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, после торжественной части участников церемонии пригласили на обзорную экскурсию по музею истории органов внутренних дел Мурманской области, а затем - посетить новую выставочную экспозицию «Истории немеркнущие строки». Она рассказывает о работе милиции и полиции, о людях, чьи рабочие будни складывали историю заполярных органов внутренних дел. А ещё - о тех, кто писал об этой профессии.

По замыслу организаторов на печатные раритеты здесь можно не только смотреть. Альбом, книгу посетителю легко взять в руки, полистать. Собранные здесь публикации не художественный вымысел, а истории из жизни глазами очевидцев событий, биографии реальных персонажей.