В Мурманске состоялось торжественное закрытие II Всероссийского конкурса пианистов имени Т.Д. Крыловой

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 14 апреля на церемонии закрытия в областной филармонии тепло приветствовал участников творческого смотра.

Он поблагодарил инициаторов и оргкомитет конкурса, который возглавляет Анна Гришко, за важную работу, которая даёт возможность землякам соприкоснуться с прекрасным миром музыки.

Спикер высказал уверенность, что участие в конкурсе станет заметным этапом творческой биографии юных музыкантов, а приобретенный опыт позволит им покорять новые вершины мастерства.

Сергей Дубовой пожелал всем творческих успехов, вдохновения, веры в свои силы и вручил награды обладателям премий.

Первый всероссийский конкурс пианистов имени Т.Д. Крыловой прошёл в Мурманске в 2021 году в рамках одноименного Фестиваля. Именно тогда было принято решение о проведении данного мероприятия с периодичностью один раз в два года. Сохраняя академические традиции русской исполнительской «школы», целью конкурса является выявить и поощрить юных музыкантов-исполнителей с различных регионов Российской Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27578/