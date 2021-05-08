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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 14:45

В Мурманске состоялось традиционное шествие и возложение цветов к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в Мурманске состоялось традиционное шествие и возложение цветов к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В нем приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО», ООО «Мурманский балкерный терминал». Торжественная церемония прошла с учётом соблюдения мер противоэпидемической безопасности.

«Все годы Великой Отечественной войны мурманские портовики были на передовой линии сражения с фашистско-немецкими захватчиками. Своим героическим трудом они обеспечивали поставку необходимых для фронта и тыла грузов, в огне бомбардировок сражались против агрессора и ежечасно приближали долгожданную Победу. Низкий поклон героям той войны!», - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

Отметим, что обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманск в 1945 году. Спустя 22 года монумент был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. Его авторами стали скульптор Г.А. Глухих и архитектор А.Ф. Антонов. Распоряжением Министерства культуры Мурманской области № 12 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения.

 

Фото Сергея ПАШКОВА.

Комментарии

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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
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Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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