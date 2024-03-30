В Мурманске состоялось закрытие фестиваля «Белый медвежонок»

В трёх детских садах Мурманска - по одному в каждом округе — 29 марта состоялось закрытие фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок». Это детские сады №№4, 19 и 78.

В детском саду №78 «Белого медвежонка» проводили праздником, на который воспитанники пригласили своих родителей.

Как отмечает администрация города Мурманска, В фестивале приняли участие более 10 тысяч детей и 1,5 тысячи семей воспитанников. На протяжении двух недель ребята участвовали в конкурсах, играх и эстафетах.



Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, фестиваль проводился по следующим номинациям: «Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях с семьями воспитанников»; «Семейная спартакиада»; «Флешмоб для детей, родителей и педагогов «Мы выбираем здоровье!»; «Марафон по фоновой ходьбе «Шагающая дошколка!»; «Семейные видеопрезентации «Полезные конфеты»; «Социальная реклама «Минус газировка!!!».

Лучшие образовательные учреждения и участники получили дипломы победителей и призёров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27039&page=1