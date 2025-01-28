В Мурманске состоялось заседание «Исторической гостиной»

Патриотическое мероприятие в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Фестивальном зале областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Темой его стало полное освобождение советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.

На встречу были приглашены представители общественных ветеранских организаций, студенты, учащиеся и кадеты образовательных учреждений региона. Провел ее депутат регионального парламента Михаил Белошеев.

- Заполярье и Ленинград многое связывает, - отметил он. – С 1927 по 1938 наш регион входил в состав Ленинградской области, многие ленинградцы жили и работали у нас, на Севере; во время войны мурманчане помогали жителям осажденного города, делились продуктовыми пайками - и это очень хорошо помнят и ценят в северной столице. В 1992 году в Мурманске была создана общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», костяк которой составили блокадники, волею судеб оказавшиеся на Кольской земле. На момент создания в эту организацию входило более 400 человек. Но с каждым годом, к сожалению, их становится все меньше и меньше.

Участникам «Исторической гостиной» были продемонстрированы отрывки из художественных и документальных фильмов, рассказывающих о блокаде Ленинграда, звучали стихи и песни военной тематики. А в завершение учащимся было предложено высказать своё мнение и дать оценку всему увиденному и услышанному.

- Одна из важнейших особенностей наших встреч – их интерактивность, - сказал Михаил Белошеев. – Всегда очень интересно узнать, что поняли дети, какие выводы сделали. Сегодня, судя по их ответам, главными были две эмоции: школьники сочувствовали жителям блокадного Ленинграда, жалели их и одновременно – очень гордились тем, что люди, на долю которых выпали такие суровые испытания, продолжали сражаться, работать и верить в Победу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31698/